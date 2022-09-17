Эрдоган: Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией. Соответствующее заявление сделал глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По возвращении из Самарканда турецкий лидер прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

— Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать ее сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию, — сказал Эрдоган.

Он отметил, что для Еревана важно отказаться от провокаций против Баку и действовать в соответствии с обязательствами, которые были даны ранее, ради мира и сотрудничества.

— Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

В ночь на четверг, 15 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о достигнутой договоренности о прекращении огня на границе с Азербайджаном.