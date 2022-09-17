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Игрока «Спартака» Бальде дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля

Елена Самойлова
Спорт
Игрока «Спартака» Бальде дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля
Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал полузащитника московского «Спартака» Кейта Бальде за нарушение правил. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили на сайте клуба.

Как отмечается, футболист из Сенегала нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский ФК «Кальяри», его отстранили до 5 декабря. К тренировкам 27-летний спортсмен сможет вернуться не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.

При этом в допинг-пробе спортсмена не было обнаружено каких-либо запрещенных веществ.

— Любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается Международной федерацией футбола (ФИФА) и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями, — говорится в заявлении «Спартака».

14 сентября российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

Футбол Допинг ФК Спартак
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