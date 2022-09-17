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Экс-глава МИД Румынии: Украина находится в неестественных границах

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-глава МИД Румынии: Украина находится в неестественных границах
Фото: shutterstock

Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. Соответствующее заявление сделал бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга.

— Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли: Венгрии — Закарпатье; Польше — Галицию; Румынии — Буковину. Это территории других стран, — сказал экс-министр в интервью изданию Adevărul.

При этом, по его словам, Киев должен отступиться от притязаний на Крым и Донбасс. Марга подчеркнул, что украинским властям не удалось построить в стране демократию.

— Пока что там еще очень далеко до демократии: на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым, — объяснил бывший глава румынского МИД.

По его словам, для стабильности в Европе необходимо провести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России, США, Германии, Украины и Китая, передает РИА Новости.

До этого экс-сотрудник Госдепа Кристиан Уитон рассказал, что США и Великобритания не хотят мирного соглашения между Украиной и Россией, их цель — затянуть конфликт и ослабить РФ.

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