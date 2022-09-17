Ликсутов: Владельцы электросамокатов чаще пользователей кикшеринга попадают в ДТП

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Владельцы электросамокатов чаще пользователей кикшеринга попадают в дорожно-транспортные происшествия. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Количество пользователей средств индивидуальной мобильности переживает бум сейчас, но есть и ряд проблем. Общее количество происшествий у нас растет, но растет и количество самокатов в прокате. Но больше всего происшествий дорожно-транспортных случается не столько с прокатными самокатами, сколько с личными самокатами, которые высокой мощности, — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Заммэра обавил, что многие не соблюдают правила безопасности и дорожного движения при управлении самокатом.

Глава Дептранса также напомнил, что в Москве есть «тихие зоны», в которых ограничивается скорость движения самокатов. Однако это возможно сделать только на средствах передвижения из проката.

— Поэтому, конечно, в первую очередь мы призываем тех, кто любит самокаты, управляет ими, привык к ним, все-таки внимательно смотреть на правила дорожного движения и делать все, чтобы не причинять вред окружающим, — резюмировал руководитель департамента.

До этого Ликсутов рассказал, что более половины пользователей каршеринга в столице владеют собственным автомобилем.