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НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад

Елена Самойлова
В мире
НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад
Фото: depositphotos

Североатлантический альянс решил реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ России еще несколько лет назад. Такое признание сделал председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в субботу, 17 сентября.

В Таллине прошла пресс-конференция по итогам встречи начальников генштабов НАТО. Бауэр прокомментировал журналистам вступление в альянс Финляндии и Швеции. Как отмечается, в настоящее время протокол о вступлении Швеции и Финляндии в военный блок подписали 24 из 30 стран — участниц НАТО.

— Мы обсудили самую обширную реформу наших военных структур с 1949 года. Планирование началось несколько лет назад, сейчас мы осуществляем это, — сказал адмирал.

При этом формально концепция развертывания сил на границе с Россией была утверждена на саммите альянса, который прошел в июне этого года в Мадриде, передает ТАСС.

Политолог, специалист Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что развязыванием конфликтных ситуаций в Средней Азии, странах Южного Кавказа и Украины занимаются страны НАТО.

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