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Строительство набережной с амфитеатром в районе Филевский Парк завершили на 60 процентов

Елена Самойлова
Город
Строительство набережной с амфитеатром в районе Филевский Парк завершили на 60 процентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Филёвская улица Карта всех событий

Работы по реконструкции и благоустройству участка набережной в районе Филевский Парк выполнены более чем на 60 процентов. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) по итогам выездной проверки объекта.

Набережная расположится от улицы Большая Филевская до Шелепихинского моста. Как отмечается, там будут обустроены экотропа со смотровыми площадками, места для отдыха, беговые и велосипедные дорожки, а также амфитеатр.

— Строители завершают работы по берегоукреплению и установке подпорной стены. Также заканчивается укладка дорожных покрытий, а в целом готовность проекта составляет более 60 процентов, — сказал глава комитета Игорь Войстратенко.

Он добавил, что все элементы благоустройства будут доступны и комфортны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты обустраивают участок береговой линии длиной 760 квадратных метров и общей площадью 2,7 гектара, говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил 15 сентября, что в столице планируется провести комплексную реконструкцию 11 набережных до конца 2026 года.

Строительство Реконструкция Москва Район Филевский Парк
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