Около 2,5 тысячи человек посетили «Фестиваль гречки» в Музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Семейный праздник «Фестиваль гречки» состоялся в Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» посетили почти 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как уточняется, мероприятие состоялось 17 сентября.

— Мы открываем новую традицию — проводим в нашем музее первый фестиваль гречки. Надеемся, что он станет ежегодным и войдет в моду, — отметил директор филиала Музея Победы — музея «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

В течение всего праздника на площадке работали ярмарки ремесленных изделий и фермерских продуктов, фольклорные стенды, где все желающие могли погрузиться в мир русской старины. Также гости посетили кулинарные мастер-классы фудблогера Раисы Алибековой, которая поделилась секретами вкусных и полезных блюд с гречкой.

Для юных посетителей организаторы подготовили многочисленные игровые мастер-классы: ребята создавали красочные картинки, расписывали матрешек и соревновались в беге в мешках. Также всем желающим предлагали отведать гречневую кашу из полевой кухни.

Накануне в Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда, легендарному лесничему Петру Антипову.