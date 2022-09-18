В результате перестрелки в центре Херсона не пострадали российские военнослужащие

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Военнослужащие ВС России и мирные жители не пострадали в результате произошедшего вечером в субботу, 17 сентября, боестолкновения в центре Херсона, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

По информации органов правопорядка, существенного материального ущерба населенному пункту также нанесено не было. В настоящее время территория Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами РФ, сообщается на канале ВГА Херсонской области в Telegram.

Накануне вечером на проспекте Ушакова в центре Херсона было слышно стрельбу из автоматического оружия. Вскоре выяснилось, что представители российских силовых структур нейтрализовали группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Помимо этого, в городе прогремело несколько взрывов, предположительно, связанных с работой российской ПВО.

С вечера 28 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел нескольких городов Херсонской области. Разрушены образовательные учреждения, повреждены жилые дома. В результате удара по центру Херсона в пятницу, 16 сентября, погибли три человека, еще 13 получили различные ранения. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.