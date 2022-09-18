Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В результате перестрелки в центре Херсона не пострадали российские военнослужащие

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В результате перестрелки в центре Херсона не пострадали российские военнослужащие
Фото: shutterstock

Военнослужащие ВС России и мирные жители не пострадали в результате произошедшего вечером в субботу, 17 сентября, боестолкновения в центре Херсона, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

По информации органов правопорядка, существенного материального ущерба населенному пункту также нанесено не было. В настоящее время территория Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами РФ, сообщается на канале ВГА Херсонской области в Telegram.

Накануне вечером на проспекте Ушакова в центре Херсона было слышно стрельбу из автоматического оружия. Вскоре выяснилось, что представители российских силовых структур нейтрализовали группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Помимо этого, в городе прогремело несколько взрывов, предположительно, связанных с работой российской ПВО.

С вечера 28 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел нескольких городов Херсонской области. Разрушены образовательные учреждения, повреждены жилые дома. В результате удара по центру Херсона в пятницу, 16 сентября, погибли три человека, еще 13 получили различные ранения. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Украина вооруженные столкновения выстрел Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте