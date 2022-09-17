Российские силовики в Херсоне нейтрализовали группу диверсантов

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации нейтрализовали диверсионную группу в центре Херсона. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в экстренных службах.

— Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. В настоящий момент стрельба закончилась, — сказал представитель оперативных служб.

Как уточняется, погибших и пострадавших среди мирных граждан нет, передает ТАСС.

До этого российское оборонное ведомство сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

В этот же день украинские военные снова начали обстреливать районы Запорожской атомной электростанции, российская армия подавила их ответным огнем.

Также Минобороны опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера БТР-82А с БТР M113, который поставляет Вашингтон украинским войскам.