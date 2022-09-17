Минобороны сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном

Фото: Минобороны РФ

В результате наступления в Херсонской области украинские войска потеряли более 120 человек. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ВСУ наступали в районе Правдино с помощью девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады.

— В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты, — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия высокоточными ударами по позициям 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах сел Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области и 24-й механизированной бригады под Безыменным в Херсонской области ликвидировала более 140 националистов. Также в результате пострадали пять танков и 14 единиц военной техники, пишет РИА Новости.

В этот же день украинские военные снова начали обстреливать районы Запорожской атомной электростанции. Всего украинские боевики выпустили 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области, российская армия подавила их ответным огнем.

Также Минобороны опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера БТР-82А с БТР M113, который поставляет Вашингтон украинским войскам.