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На Украине жестко раскритиковали слова экс-главы МИД Румынии о границах

Егор Провоторов
В мире
На Украине жестко раскритиковали слова экс-главы МИД Румынии о границах
Фото: shutterstock

Высказывание бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о том, что Украина обязана отдать часть своей территории России, Венгрии, Румынии и Польше, является неприемлемым. Об этом в субботу, 17 сентября, заявили представители украинского посольства в Бухаресте.

Дипломаты выразили сожаление, что бывший министр европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права.

— Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах, — подчеркнули в посольстве Украины в Бухаресте.

В диппредставительстве указали, что основой безопасности и стабильности на континенте является обеспечение принципов нерушимости границ. В то же время заявления, аналогичные тем, что сделал бывший глава румынской дипломатии, можно назвать «вопиющим отклонением», в особенности в нынешних реалиях, пишет газета «Известия».

В этом же заявлении бывший глава МИД Румынии заявил, что для стабильности в Европе необходимо провести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине с участием России, США, Германии, Украины и Китая

Украина Румыния Дипломатия
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