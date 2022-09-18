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В Российском топливном союзе предположили возможность дефицита зимнего дизеля

Егор Провоторов
Экономика
В Российском топливном союзе предположили возможность дефицита зимнего дизеля
Фото: pixabay.com

Топливный рынок в РФ стабилен, однако есть опасения относительно зимнего дизтоплива, рассказал журналистам в воскресенье, 18 сентября, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Глава объединения пояснил, почему в стране может возникнуть дефицит этого нефтепродукта.

РФ производит из добываемой нефти достаточные объемы различных видов горючего, чтобы обеспечить свой внутренний рынок. Единственным исключением является зимнее дизельное топливо, с которым в холодное время года в стране могут возникнуть проблемы, предупредил эксперт в интервью радио Sputnik.

По словам Аркуши, с зимним дизелем в стране всегда были проблемы, его всегда не хватало. Раньше помогали заменители дизельного топлива или так называемые средние дистилляты, а в настоящее время их практически нет на внутреннем рынке, все уходят на экспорт.

Предотвратить дефицит морозостойких сортов дизеля на отечественном рынке возможно при помощи закупок этого вида горючего в Белоруссии, считает Аркуша. По его словам, вопрос о таких поставках уже обсуждается.

В начале августа глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что рост цен на дизельное топливо на бирже носит сезонный характер и вряд ли приведет к подорожанию на внутреннем рынке.

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