Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Как есть брюссельскую капусту»: Канье Уэст заявил, что за жизнь не прочел ни одной книги

Георгий Соланович
Общество
«Как есть брюссельскую капусту»: Канье Уэст заявил, что за жизнь не прочел ни одной книги
Фото: NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст признался, что за всю жизнь не прочитал ни одной книги.

— Вы сказали, что я не читал эту книгу. На самом деле я в жизни не прочитал ни одной книги. Чтение для меня — это как есть брюссельскую капусту. А вот языком трепать — все равно что есть кукурузные равиоли, — сказал Канье в интервью подкасту Alo Mind Full.

Отсутствие образования не мешает рэперу хорошо зарабатывать. Так, например, зимой этого года новая возлюбленная исполнителя актриса Джулия Фокс получила праздничный подарок, цена которого составила 10 тысяч долларов.

Модель отмечала свое 32-летие с друзьями в нью-йоркском ресторане Lucien, куда был приглашен и Уэст. Артист хотел удивить свою избранницу дорогостоящим подарком и вручил сумку бренда Hermes Birkin, которая стоит порядка 10 тысяч долларов (около 760 тысяч рублей). Такой же подарок он сделал и подругам Джулии Фокс.

О романе Уэста и Фокс стало известно этой зимой. Пара сначала не афишировала свои отношения, однако спустя время модель призналась своим фолловерам, что влюблена в рэпера.

Знаменитости Канье Уэст Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте