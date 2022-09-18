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Три человека пострадали при пожаре на северо-западе Москвы

Георгий Соланович
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Три человека пострадали при пожаре на северо-западе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
17к3, улица Демьяна Бедного, Москва, Россия Карта всех событий

Три человека пострадали при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 18 сентября.

Уточняется, что возгорание произошло на балконе квартиры на шестом этаже дома 17, корпус 3, на улице Демьяна Бедного. Впоследствии огонь перекинулся на соседнюю квартиру.

По данным источника, в результате инцидента пострадали три человека. Они находятся в тяжелом состоянии. Подробности уточняются.

До этого сообщалось, что женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире на востоке Москвы в районе Перово. Возгорание произошло на улице Плющева в доме № 9, корпус 3, в квартире на четвертом этаже. Горели личные вещи и мебель.

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