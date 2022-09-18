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Рафик Загрутдинов: Мост через реку Раменку начнут строить в этом году

Георгий Соланович
Город
Рафик Загрутдинов: Мост через реку Раменку начнут строить в этом году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, река Раменка Карта всех событий

Строительство улично-дорожной сети на участке от улицы Лобачевского до Мичуринского проспекта начнется в 2022 году. В рамках работ также возведут мост через реку Раменку. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в воскресенье, 18 сентября.

— Строительство данного участка позволит продлить Мосфильмовскую улицу и обеспечить дорогами новые районы жилой застройки, — отметил он.

По словам Загрутдинова, строительство участка даст возможность продлить Мосфильмовскую улицу и обеспечить дорогами новые жилые районы.

До конца года в Москве также начнут строить путепровод через железнодорожные пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова и Складочную, участок дороги вдоль набережной реки Москвы от Большой Филевской улицы до ТТК, эстакады съезда с Юго-Восточной хорды ЮВХ на Каширское шоссе в сторону МКАД и подземный переход в районе дома 8 по Новостроевской улице, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что годовой план по вводу дорог в столице выполнен почти наполовину.

Строительство Мосты Москва
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