Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более пяти тысяч смен провели волонтеры на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта

Георгий Соланович
Город
Более пяти тысяч смен провели волонтеры на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более пяти тысяч смен провели волонтеры на первой Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта, которая прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 18 сентября.

Один из крупнейших добровольческих корпусов для мероприятий был сформирован ресурсным центром «Мосволонтер».

— Быть первыми — большая ответственность. Со своими задачами успешно справились как спортсмены, так и волонтеры Москвы. Добровольцы на протяжении всех соревнований заботились об атлетах, о персонале и зрителях. Всего, помогая на спартакиаде, они провели пять тысяч смен, а это 20 тысяч часов бескорыстной помощи, — подчеркнул директор «Мосволонтера» Александр Левит.

Волонтеры встречали спортсменов в аэропортах и на вокзалах, помогали им с размещением в гостиницах и на площадках проведения тренировок. В добровольческой деятельности были задействованы горожане всех возрастов.

В рамках Всероссийской спартакиады волонтеры поддержали 27 видов спортивных мероприятий. Больше всего добровольцев помогало на соревнованиях по скалолазанию (216 человек), боксу (197) и баскетболу (154).

Кроме того, волонтеры помогали сотрудникам пресс-служб, участвовали в работе службы протокола и групп быстрого реагирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 сентября «Мосволонтер» открыл серию обучающих программ для начинающих и опытных волонтеров.

Спорт Москва Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте