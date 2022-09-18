Более пяти тысяч смен провели волонтеры на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более пяти тысяч смен провели волонтеры на первой Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта, которая прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 18 сентября.

Один из крупнейших добровольческих корпусов для мероприятий был сформирован ресурсным центром «Мосволонтер».

— Быть первыми — большая ответственность. Со своими задачами успешно справились как спортсмены, так и волонтеры Москвы. Добровольцы на протяжении всех соревнований заботились об атлетах, о персонале и зрителях. Всего, помогая на спартакиаде, они провели пять тысяч смен, а это 20 тысяч часов бескорыстной помощи, — подчеркнул директор «Мосволонтера» Александр Левит.

Волонтеры встречали спортсменов в аэропортах и на вокзалах, помогали им с размещением в гостиницах и на площадках проведения тренировок. В добровольческой деятельности были задействованы горожане всех возрастов.

В рамках Всероссийской спартакиады волонтеры поддержали 27 видов спортивных мероприятий. Больше всего добровольцев помогало на соревнованиях по скалолазанию (216 человек), боксу (197) и баскетболу (154).

Кроме того, волонтеры помогали сотрудникам пресс-служб, участвовали в работе службы протокола и групп быстрого реагирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 сентября «Мосволонтер» открыл серию обучающих программ для начинающих и опытных волонтеров.