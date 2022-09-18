Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП на СВХ

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Прокуратура ВАО взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, произошедшего на Северо-Восточной хорде (СВХ). Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 18 сентября.

— На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки. Со слов водителя BMW, он не увидел стоящий автомобиль, — сказала правоохранитель.

Нефедова добавила, что в салоне Ford находилось семь человек: женщина-водитель и шестеро детей в возрасте от 6 до 13 лет. В результате столкновения пассажиры были доставлены в медицинское учреждение.

До этого сообщалось, что на СВХ произошло ДТП, где пострадали шесть человек. Уточняется, что авария произошла в районе станции Московского центрального кольца «Белокаменная».