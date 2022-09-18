Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП на СВХ

Александр Афонин
Происшествия
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП на СВХ
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Прокуратура ВАО взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, произошедшего на Северо-Восточной хорде (СВХ). Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 18 сентября.

— На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки. Со слов водителя BMW, он не увидел стоящий автомобиль, — сказала правоохранитель.

Нефедова добавила, что в салоне Ford находилось семь человек: женщина-водитель и шестеро детей в возрасте от 6 до 13 лет. В результате столкновения пассажиры были доставлены в медицинское учреждение.

До этого сообщалось, что на СВХ произошло ДТП, где пострадали шесть человек. Уточняется, что авария произошла в районе станции Московского центрального кольца «Белокаменная».

Северо-Восточная хорда (СВХ) ДТП Дети Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте