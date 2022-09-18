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Шесть человек пострадали в результате ДТП на СВХ

Георгий Соланович
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ДТП на СВХ
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

На Северо-Восточной хорде (СВХ) произошло ДТП, шесть человек пострадали. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в воскресенье, 18 сентября.

Уточняется, что авария произошла в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) «Белокаменная». На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Вечером в пятницу, 16 сентября, дорожный инцидент с участием трех автомобилей произошел на юго-западе Москвы. Как отмечается, авария случилась на улице Миклухо-Маклая, 42. Две машины столкнулись и задели припаркованный автомобиль.

Другое ДТП произошло на Ярославском шоссе в пятницу, 16 сентября. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека на самокате.

Северо-Восточная хорда (СВХ) ДТП Пострадавшие
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