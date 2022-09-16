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ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы

Георгий Соланович
Елена Самойлова

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ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Как отмечается, авария случилась на улице Миклухо-Маклая, 42. Две машины столкнулись и задели припаркованный автомобиль.

В результате происшествия две полосы оказались перекрыты, движение осуществляется по встречному направлению.

Другое ДТП произошло на Ярославском шоссе в пятницу, 16 сентября. Автомобиль на пешеходном переходе сбил человека на самокате.

Еще одна авария в этот день произошла на внешней стороне 37-го километра Московской кольцевой автодороги. Столкнулись два автомобиля, из-за чего движение в сторону съезда на улицу Поляны было затруднено. Вскоре движение восстановили.

Автомобили Аварии ДТП Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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