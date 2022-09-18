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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за дождя и ветра 19 сентября

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за дождя и ветра 19 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе с ночи на 19 сентября из-за дождя и ветра. Об этом в воскресенье, 18 сентября, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве предупреждение действует с 00:00 до 19:00 19 сентября для дождя, а также до 21:00 — для ветра. Так, в городе ожидаются сильный ливень и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Аналогичная ситуация прогнозируется и в Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на следующей неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.

По его словам, в понедельник, 19 сентября, город окажется в тыловой части южного циклона, из-за чего ожидается очень сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ближе к среде, 21 сентября, ветер сменится на северо-западный, поэтому потепление в течение недели маловероятно.

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