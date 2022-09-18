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ГИБДД задержала водителя каршеринга в ходе погони около Кремля

Александр Афонин
Происшествия
ГИБДД задержала водителя каршеринга в ходе погони около Кремля
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кремлёвская набережная Карта всех событий

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали в центре города пытавшегося скрыться водителя каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 18 сентября.

— Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, принадлежащим каршеринговой компании, в районе дома 14 по Арбатской площади не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться, — говорится в сообщении.

Уточняется, что впоследствии было организовано преследование водителя. Его задержали на Кремлевской набережной и отправили в отделение полиции, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что житель Подмосковья разбил машину каршеринга, задел несколько других автомобилей, протаранил забор и был задержан.

По информации столичной Госавтоинспекции, водитель арендованного автомобиля Kia Rio повредил восемь машин, припаркованных в районе Сиреневого бульвара, и скрылся с места ДТП.

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