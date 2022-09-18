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Более 200 воспитанников детдомов посетили праздник «Город — детям!» в парках Москвы

Александр Афонин

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Москва дети Праздники
Город
Более 200 воспитанников детдомов посетили праздник «Город — детям!» в парках Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Более 200 воспитанников детских домов приняли участие в празднике «Город – детям!», который прошел в парках Измайловский и «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 18 сентября.

— Мероприятия прошли в эти выходные в Измайловском парке и парке «Кузьминки-Люблино». Активисты Молодежных советов ГБУ «Озеленение», ГБУ «ГЦЖС», ГБУ «Автомобильные дороги», АО «Мослифт», АО «Москоллектор» и других предприятий Департамента ЖКХ организовали для ребят различные конкурсы и мастер-классы, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Уточняется, что дети могли попробовать себя в роли сотрудников коммунальных служб. Например, они опробовали профессию дорожных рабочих, в рамках которой они рисовали мелками дорожную разметку.

Кроме того, детей познакомили с правилами раздельного сбора мусора, помогли сделать кормушки для птиц и научили высаживать растения, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Начало учебного года — волнительное время, как для родителей, так и для самих ребят. Нужно выстроить график занятий в школе и кружках, помочь ребенку адаптироваться к переходу от отдыха — к занятиям.

Кого-то ждет выпускной класс, а кто-то впервые сядет за парту. О том, как решают эти и другие вопросы в столичных центрах для детей-сирот, «Вечерняя Москва» поговорила с начальником Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения Еленой Зайцевой.

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