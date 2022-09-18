Акция за выход Армении из ОДКБ началась в Ереване

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Несколько сотен активистов на площади Свободы в Ереване устроили акцию за выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

— Мы собрались здесь с одной единственной повесткой — потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны, — сказал один из участников.

Отмечается, что в акции приняли участие сотрудники финансируемых западными фондами организаций. Кроме того, на мероприятии были замечены члены партии «Национальный объединенный полюс».

Фракция является политическим крылом военизированной группы «Сасна црер», которая летом 2016 года напала на полицейских в Ереване, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что оперативная группа объединенного штаба государств — членов ОДКБ прибыла в Армению в рамках мониторинговой миссии на границе с Азербайджаном.

Глава Минобороны страны Сурен Папикян проинформировал начальника штаба организации о текущей ситуации.