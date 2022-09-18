Более шести тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Кишиневе

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Участие в антиправительственной акции молдавской оппозиционной партии «Шор», которая прошла в центре Кишинева, приняли 6,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Молдавии в воскресенье, 18 сентября.

— Полиция дежурила и обеспечивала общественный порядок на акции протеста в центре столицы, в которой приняли участие около 6,5 тысячи горожан. Протестующие попытались установить палатки на обочине дороги, но по требованию полиции перенесли их на площадь парламента, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что акция завершилась без происшествий. Организаторы мероприятия сотрудничали с правоохранителями, что позволило снизить риск конфликтов до незначительных инцидентов.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение о намерении Молдавии выйти из соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье.

По его словам, военный конфликт в регионе очень выгоден Украине, так как при столкновении Кишинева и Тирасполя Россия вынуждена будет вмешаться в ситуацию и ослабить хватку на украинских землях.