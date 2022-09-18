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«Ее место в музее»: в Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой к Минюсту

Александр Афонин
Общество
«Ее место в музее»: в Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой к Минюсту
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева потеряла связь с реальностью и выражает солидарность с противниками России. Об этом заявил депутат Госдумы Петр Толстой в воскресенье, 18 сентября.

— Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР, — сказал он.

Парламентарий добавил, что певица перестала чувствовать связь со страной и народом. По его словам, она не сможет стать иноагентом и переехать в другую страну.

Кроме того, из-за подобного решения Пугачева может лишиться поддержки «порядочных русских людей», написал Толстой в Telegram-канале.

До этого Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, в котором попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом юмористом Максимом Галкиным*.

Примадонна добавила, что считает мужа честным, порядочным и искренним человеком, а также «неподкупным патриотом России».

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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