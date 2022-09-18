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Гимнастка в Омске упала с высоты во время выступления в цирке

Александр Афонин
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Гимнастка в Омске упала с высоты во время выступления в цирке
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления в Омском цирке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 18 сентября.

— Да, действительно, произошло падение. Иногда такое бывает, это издержки профессии. Риск — это часть их работы. Артисты это понимают, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел во время парного выступления. Артисты поднимались под купол цирка, однако девушка не удержалась.

В результате она и ее партнер упали на манеж. Отмечается, что гимнастка смогла самостоятельно пройти до машины скорой помощи.

При этом выступление в результате инцидента не остановили. По данным регионального Минздрава, жизни девушки ничего не угрожает.

Во время посещения больницы ей сделали рентген. Вскоре она сможет продолжить выступления, передает РИА Новости.

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