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Херсонский университет приостановил работу из-за обстрелов со стороны Украины

Александр Афонин

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Херсонский университет приостановил работу из-за обстрелов со стороны Украины
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Руководство Херсонского государственного университета приняло решение временно приостановить учебный процесс из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в воскресенье, 18 сентября.

— В связи с ракетными обстрелами учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно, — говорится в сообщении.

Из-за возникших ограничений студентам предоставят индивидуальные задания. Они будут направлены на самоподготовку в период приостановки работы университета.

До этого стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. Уточняется, что в результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

Обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева.

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