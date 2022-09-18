Непогода стала причиной гибели студента колледжа в Курске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Студент автотехнического колледжа погиб в Курске из-за непогоды, сообщили журналистам в воскресенье, 18 сентября, в управлении Министерства внутренних дел по Курской области.

— Факт подтверждаем, — сказали представители ведомства, отвечая на вопрос о достоверности информации о гибели студента автотехнического колледжа.

О трагедии также сообщили в пресс-службе региональной администрации. Там подчеркнули, что ждут подробную информацию от представителей органов правопорядка. Власти выразили соболезнования родным и близким студента.

Как заявили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, в этот день сильный ветер повредил крышу Курского автотехнического колледжа. Несколько Telegram-каналов, пишущих о происходящем в области, связали гибель молодого человека именно с этим инцидентом.

Кроме того около пяти тысяч жителей в 87 населенных пунктах Курской области остались без электричества из-за разгула стихии. В регионе бушует сильный ветер и ливневые дожди.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что более 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве с полуночи до полудня 19 сентября.