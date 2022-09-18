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Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о сильных ливнях 19 сентября

Александр Афонин

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Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о сильных ливнях 19 сентября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве с полуночи до полудня 19 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 18 сентября.

— В связи с пересечением активного южного циклона через территорию столицы в период с 00:00 до 12:00 19 сентября ожидается очень сильный дождь местами. Очень сильный дождь — это значит, что количество осадков в отдельных районах может превышать 30 миллиметров, — сказал метеоролог.

Синоптик уточнил, что для сентября месячной нормой осадков является показатель 65 миллиметров. В Москве ожидаются ливневые дожди, которые принесут более половины нормы осадков, передает слова Вильфанда ТАСС.

До этого сообщалось, что в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с ночи на 19 сентября из-за дождя и ветра. Так, в Москве ожидаются сильный ливень и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на следующей неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.

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