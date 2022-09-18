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В Белом доме не смогли объяснить условия сделки по обмену заключенными с Россией

Егор Провоторов
В мире
В Белом доме не смогли объяснить условия сделки по обмену заключенными с Россией
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Администрация американского президента Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования российской стороны по обмену заключенными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на жену Грайнер Шерил.

— Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными), — приводит РИА Новости слова супруги американской баскетболистки.

В пятницу, 16 сентября, президент Соединенных Штатов Джо Байден принял в своей резиденции в Вашингтоне родственников Уилана и Грайнер, которые в данный момент отбывают свое заключение в России.

Американская администрация заявляет, что направила российским властям «серьезное» предложение об обмене заключенными, однако не получила на него согласия. По задумке Вашингтона, сделка должна привести к возвращению на родину Грайнер и Уилана.

Первая отбывает заключение в размере девяти лет лишения свободы за контрабанду наркотических веществ. У второго — 16-летний срок за шпионаж.

В начале августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты готовы пойти на «экстраординарные» меры для освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

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