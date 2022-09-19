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Билл Клинтон вспомнил о своем диалоге с Борисом Ельциным о расширении НАТО

Егор Провоторов
В мире
Билл Клинтон вспомнил о своем диалоге с Борисом Ельциным о расширении НАТО
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в субботу, 17 сентября, в интервью телеканалу CNN вспомнил о своем разговоре с первым президентом России Борисом Ельциным относительно продвижения Североатлантического альянса (НАТО) на восток.

— Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», — заявил бывший глава Белого дома.

Клинтон заметил, что исторические представления о России связаны с Иваном Грозным, Петром I и Екатериной Великой, во время правления которых государство «контролировало своих соседей». Однако сейчас времена изменились, а люди уже не хотят, чтобы их контролировали, стремясь выбирать свой путь.

Экс-президент США подчеркнул, что Вашингтон и НАТО не рассчитывали угрожать России, поэтому расширение НАТО априори не может быть причиной начала боевых действий на Украине, пишет РБК.

В середине июня американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский заявил, что Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток.

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