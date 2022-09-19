Российское посольство в Риге рассказало о провокациях в адрес россиян на границе

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При пересечении границы Латвии граждане России сталкиваются с различными провокациями. В частности, россиян заставляют подписывать заявления с осуждением российских властей, заявили в понедельник, 19 сентября, в посольстве РФ в Риге.

В случае отказа подписать подобное заявление, россиянам могут не только отказать во въезде на территорию прибалтийского государства, но и внести из в черный список, сообщает издание РБК.

При этом решение о пропуске граждан России через границу принимается исключительно латвийскими пограничниками.

Прибалтийские страны, а также Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщили накануне в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения государств Европейского союза заключается в бизнесе, культуре, туризме и спорте. Исключения в Евросоюзе готовы сделать для водителей грузовых автомобилей, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу из гуманитарных соображений, в том числе диссидентов