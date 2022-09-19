Байден заверил, что пандемия коронавируса окончена

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Пандемия коронавируса подошла к концу, однако проблемы с этой инфекцией остаются. Таким мнением поделился президент Соединенных Штатов Джо Байден в опубликованном в воскресенье, 18 сентября, интервью одному из местных телеканалов.

Идеальным примером того, что пандемия подошла к концу, он назвал тот факт, что никто не носит маски и все «находятся в довольно хорошем состоянии», приводит его слова ТАСС.

При этом Байден добавил, что для преодоления последствий коронавирусной инфекции «предстоит еще много работать».

На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в мире превысило 6,5 миллионов случаев, а количество заразившихся этой инфекцией — 608 миллионов.

Летальность от коронавирусной инфекции в России может вырасти до 200 случаев в сутки, однако затем показатель выйдет на плато, заявил накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.