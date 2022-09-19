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Ученые рассказали, как у Сатурна появились кольца

Егор Провоторов
Общество
Ученые рассказали, как у Сатурна появились кольца
Фото: shutterstock

Исследователи из Массачусетского технологического института установили причину появления колец у Сатурна. Согласно результатам проведенного анализа, опубликованным в журнале Science, ранее у планеты был спутник, который в результате столкновения сформировал собой кольца.

Эта планета вращается под углом 26,7 градуса относительно плоскости, в которой она вращается вокруг Солнца, пишет РЕН ТВ. До этого была сформулирована теория, что этот наклон вызван гравитационным взаимодействием с Нептуном, поскольку наклон планеты с кольцами прецессирует с той же скоростью, что и орбита соседнего Нептуна.

В новой свое работе научные сотрудники доказывают, что, возможно, если эти два небесных тела и были когда-то синхронизированы, то сейчас это не так. Астрономы уверены, что всему виной один из спутников Сатурна — Chrysalis.

Накануне появилась информация, что движение планет оказывает колоссальное влияние на жизнь людей, однако это касается и экономики. Об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил астролог Михаил Бородачев.

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