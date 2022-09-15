«Сатурн вызывает санкции»: астролог Бородачев рассказал о влиянии планет на экономику

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Движение планет оказывает колоссальное влияние на жизнь людей, однако это касается и экономики. Об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил астролог Михаил Бородачев.

— Астрологи говорят, что довольно скоро уйдет Сатурн из знака Водолей, который управляет Россией. Сатурн же вызывает депрессию, напряжение и скованность, а также санкции и различные ограничения, — отметил он.

По словам астролога, после ухода Сатурна в России тут же наладится электронная промышленность. Уже осенью следующего года россияне заметят ощутимые перемены к лучшему, считает он.

При этом европейцам придется столкнуться с кармическими граблями, заключил астролог.

Президент Русской астрологической школы Александр Зараев рассказал в эфире сетевого вещания «ВМ», что канцлера ФРГ Олафа Шольца ожидает незавидное будущее. Так, астролог предрек скорую отставку политика, объясняя это тем, что у Шольца «Луна в Тельце».

Он также рассказал, что экономика связана с состоянием масс инвесторов и производителей. Если все хорошо, то дела идут как положено, однако если Земля попадает в «красную зону», то все уже не так радужно.