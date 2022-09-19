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Смертельное ДТП произошло на 46-м километре трассы М5 Урал в Подмосковье

Егор Провоторов
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на 46-м километре трассы М5 Урал в Подмосковье
Фото: АГН Москва

Дорожный инцидент с участием четырех транспортных средств произошел на 46-м километре трассы М5 Урал, сообщили в ночь на понедельник, 19 сентября, в Управлении МВД по Московской области.

Водитель немецкого внедорожника Mercedes Gelendewagen выехал на полосу для встречного движения и протаранил три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, еще двое — госпитализированы. В частности, пострадала женщина, которая в результате аварии получила перелом ребер и позвоночника.

Водитель одной из машин, в которые врезался джип, Александр Стручков, рассказал газете «Известия» об обстоятельствах инцидента. По его словам, виновник аварии двигался по «встречке» и врезался в BMW, попутно задев такси Renault Logan, которое начало опрокидываться. В него же въехала другая иномарка. Водитель такси в результате ДТП погиб.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. По предварительной информации, виновник аварии был трезв.

Накануне сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали в центре Москвы пытавшегося скрыться водителя каршеринга.

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