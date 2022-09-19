Ефимов: Город предоставил льготу для строительства промышленного комплекса в Зеленограде

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Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Столица заключила с инвестором договор аренды земельных участков по ставке один рубль в год для строительства производственного комплекса в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 19 сентября.

— Очередной договор аренды земельного участка был подписан с инвестором для возведения промышленного комплекса в Зеленограде, производство будет направлено на выпуск широкого спектра строительной продукции. Компания планирует инвестировать в проект 2,25 миллиарда рублей, — сказал заммэра.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что участок расположится в Восточной коммунальной зоне Зеленограда и займет 17 гектаров. Согласно проекту, площадь комплекса составит 80 тысяч квадратных метров.

При этом руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в состав предприятия войдут объекты по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона и кирпича.

Кроме того, производитель сможет заняться созданием сантехнических модулей для домов, светопрозрачных конструкций и так далее.

Президент Группы компаний ФСК Владимир Воронин отметил, что одним из производственных объектов станет предприятие по производству газобетонных блоков и стеновых панелей. Его мощность составит 450 тысяч кубометров в год.

До этого Ефимов сообщил, что власти Москвы предоставят частному инвестору земельный участок в Печатниках для строительства на нем завода по выпуску оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него.