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Ефимов: Завод по изготовлению оборудования для пенополиуретана построят в Москве

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Завод по изготовлению оборудования для пенополиуретана построят в Москве
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Власти Москвы предоставят частному инвестору земельный участок в Печатниках для строительства на нем завода по выпуску оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 14 сентября.

— Город передаст инвестору территории площадью 0,6 гектара для строительства предприятия по выпуску промышленного оборудования, которое будет производить пенополиуретан. Материал служит наполнителем для мягкой мебели и спальных принадлежностей, автомобильных сидений и детских игрушек. <...> Планируемый объем вложений в реализацию масштабного инвестиционного проекта составляет 440 миллионов рублей, — рассказал заммэра.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что в результате строительства завода город получит 90 рабочих мест.

До этого сообщалось, что в столичном районе Отрадное в рамках проекта «Индустриальные кварталы» преобразуют второй участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе».

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