Рэпер Pharaoh купил квартиру в центре Москвы за 120 миллионов рублей

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубоин, известный под псевдонимом Pharaon несколько лет назад предпочитал съемные квартиры и наслаждался постоянным переездом. Однако с годами он решил прекратить вечные поиски жилья и приобрел квартиру за 120 миллионов рублей.

Элитное жилье расположено в центре Москвы на Курсовом переулке. Недалеко от здания находится посольство Южной Осетии, а прямо напротив — храм Христа Спасителя.

Известно, что жилье отстраивалось и ремонтировалось два года. Последними штрихами стали мебель и личные вещи музыканта, пишет Telegram-канал Mash.

Недавно певица Юлианна Караулова решила подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.

Кроме того, ключи от новой квартиры получила и певица Клава Кока, которая также стала обладательницей роскошного автомобиля Mercedes-Maybach. Машина обошлась артистке в большую сумму. Так, стоимость такой машины начинается от 25 миллионов рублей.