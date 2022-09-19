Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве

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Общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 19 сентября.

Горячая линия будет работать в период включения теплоснабжения. Москвичи с ее помощью могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке и других проблемах. Оставить заявку о неполадках можно только через пять дней после официального объявления о подаче тепла. Телефон горячей линии: 8 800 100-23-29.

— Выделенная горячая линия начинает свою работу, чтобы москвичи могли узнать, когда в их домах появится тепло, и при необходимости сообщить о проблемах в отопительной системе. <...> Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора, — отметил глава контакт-центра Андрей Савицкий.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в свою очередь отметил, что работы по включению отопления проходят штатно. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 сентября в жилых домах столицы начали включать отопление. Полностью система заработает в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети уже готовы к подаче тепла.