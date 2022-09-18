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В жилых домах Москвы начали включать отопление

Георгий Соланович
Город
В жилых домах Москвы начали включать отопление
Фото: shutterstock

В жилых домах Москвы начали включать отопление, полностью система заработает в течение пяти дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 18 сентября.

— Сегодня начали подачу тепла в жилые дома, ранее по заявкам администраций включали отопление в социальных учреждениях, — заявил Бирюков.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы подчеркнули, что отопление включается поэтапно и заработает на всех объектах Москвы в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети уже готовы к подаче тепла.

До этого Бирюков сообщил, что свыше пяти тысяч городских объектов — школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений — уже получают отопление.

15 сентября сообщалось, что в Москве всего к отопительному сезону было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых многоквартирных домов. Заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их позволило проведение гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей.

Отопление Петр Бирюков Москва
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