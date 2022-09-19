Первый этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 21 сентября в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников начнется в столице 21 сентября. Принять участие могут ученики с 4 по 11 классы. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Олимпиады по МХК, физике, химии и экономике пройдут только для учеников с 7 по 11 класс, а в олимпиадах по русскому языку и математике могут участвовать уже с 4 класса.

В олимпиаде по технологии в этом году впервые появились профили «Робототехника» и «Информационная безопасность». Также в школьной олимпиаде принимают участие и дети с особыми образовательными потребностями, для которых задания адаптируются.

Победителям и призерами школьного этапа вручат электронные грамоты, а тех, кто успешно справится с заданиями, пригласят на муниципальный этап Всероссийской олимпиады.

Соревнования состоят из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть установленный порог баллов. Победители и призеры финала получают право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на профильное направление олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале сентября стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру» по русскому языку и литературе для учеников с 1 по 9 класс. Олимпиада продлится до 3 октября, а все участники, выполнившие задания, получат грамоты и сертификаты, а в их школы будут направлены благодарственные письма.