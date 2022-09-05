Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку и литературе для школьников начнется в сентябре

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Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру» по русскому языку и литературе начнется 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в понедельник, 5 сентября.

Как уточняется, просветительскую инициативу реализует АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой «Учи.ру». К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 1–9-х классов, им необходима предварительная регистрация на сайте.

Олимпиада продлится до 3 октября. Все участники, выполнившие задания, получат грамоты и сертификаты, а в их школы будут направлены благодарственные письма.

В этот же день в столице стартовал прием заявок студентов вузов на участие в пятом молодежном форуме «Наследие», который пройдет с 24 сентября по 26 ноября и будет состоять из нескольких частей: конкурсной, образовательной, деловой и фестивальной.

До этого сообщалось, что в Ярославле стартует фестиваль грамотности, в рамках которого пройдет традиционный онлайн-марафон «Тотального диктанта», там будет объявлен автор нового сезона.