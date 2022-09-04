Заммэра Сергунина пригласила студентов на молодежный форум «Наследие»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовал прием заявок студентов вузов на участие в пятом молодежном форуме «Наследие», который пройдет с 24 сентября по 26 ноября и будет состоять из нескольких частей: конкурсной, образовательной, деловой и фестивальной. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что главной темой форума станет сохранение памятников культуры и их интеграция в городскую жизнь. Заполнить анкету можно на официальном сайте мероприятия до 16 сентября.

— К конкурсу могут присоединиться студенты, которые учатся на архитекторов, историков, социологов и других специалистов. Ребята разделятся на несколько междисциплинарных команд. Им предложат разработать проект реставрации памятника культурного наследия и концепцию его превращения в новую точку притяжения для горожан и туристов, — рассказала заммэра.

По ее словам, идеи будет оценивать экспертное жюри, а лучшие решения могут быть в дальнейшем реализованы.

В рамках образовательной программы форума эксперты отрасли поделятся с участниками своими знаниями и опытом. Студенты смогут побывать на объектах, где ведется реставрация, а также на занятиях в мастерских.

Деловая часть форума будет включать круглые столы с ведущими российскими и зарубежными архитекторами, реставраторами, дизайнерами, урбанистами, экономистами и социологами, а также представителями власти и СМИ. Обсуждения коснутся вопросов сохранения культурного наследия. Также в рамках программы пройдут лекции, бизнес-игры, квесты и ярмарка вакансий.

Сергунина отметила, что в этом году участникам предстоит работа над проектом реставрации ансамбля усадьбы Виноградово на севере Москвы, который является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен в районе Долгопрудной аллеи и Дмитровского шоссе. Впервые это место упоминалось в начале XVII века. Усадьбой в разные годы владели предки Александра Пушкина, представители знатного рода Бенкендорфов и купечества. В поместье бывали поэт Гавриил Державин, баснописец Иван Крылов и историк Николай Карамзин. В советское время там располагалось крупное хозяйство с животноводческим комплексом и клубничными плантациями.

До этого Сергунина сообщила об утверждении предмета охраны зданий института имени Петра Капицы.