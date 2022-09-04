Заммэра Сергунина сообщила об утверждении предмета охраны зданий института имени Петра Капицы

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Россия, Москва, улица Косыгина, 2с1 Карта всех событий

Утвержден предмет охраны зданий Института физических проблем РАН, ансамбль на улице Косыгина имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в воскресенье, 4 сентября.

— Институт носит имя Петра Леонидовича Капицы. Нобелевский лауреат лично участвовал в проектировании научного комплекса, — сказала представитель мэрии.

Эксперты включили в предмет охраны архитектурные особенности и ландшафтные решения, в том числе пруд с насыпным островом и озеленение. Частями ансамбля являются дом Капицы, а также корпуса с лабораторными и административными помещениями.

Документ с описанием характеристик строений, составленный специалистами, в будущем понадобится для проведения реставрации. Главный корпус Института физических проблем расположен на улице Косыгина, дом 2, строение 1.

Здание построили в 1935-м по проекту архитекторов Николая Марковникова, Ивана Николаева и Владимира Попова. Эксперты включили в предмет его охраны портик, балконы с балясником, лестницы, украшение потолков, подоконники из прессованной мраморной крошки, деревянный тамбур парадного входа, напольное покрытие, а также люстры.

Проект лаборатории кислорода, расположенный на улице Косыгина, дом 2, строение 2, разработали в 1943 году архитекторы Борис Иофан и Евгений Стамо при участии Глеба Асеева. Специалисты внесли в предмет охраны барельефы на главном фасаде, стилизованные портики с колоннами и венчающий карниз с фризом из розеток.

Двухэтажный дом для Капицы построили напротив лаборатории по проекту Стамо в 1950–1955 годах. После смерти академика на втором этаже создали мемориальный музей, а в его бывшей библиотеке собрали приборы и фрагменты научных установок.

Предмет охраны дома физика составили граненый ризалит с балконом, открытой террасой — подиумом с лестницами и двумя бетонными шарами, замки с масками львов над перемычками окон первого этажа, два камина, лестницу и квадратный плафон над ней с лепным фризом.

В августе сообщалось, что в Москве утвердили предмет охраны Мемориального музея композитора Александра Скрябина. В документе перечислены все архитектурные элементы, детали оформления, планировка и интерьер дома.

Специалисты включили в предмет охраны капитальные стены, перегородки, перекрытия, а также лестницу, дубовый паркет, мраморные подоконники и обои. В предмет охраны вошла и мемориальная доска на фасаде здания, установленная в 1916 году.