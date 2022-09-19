Эксперт Кусков рассказал, как определить прослушку через телефон

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Существует несколько признаков, указывающих на прослушку через телефон: быстрый расход заряда батареи, самостоятельное включение различных функций, в том числе микрофона и видеокамеры, а также произвольный запуск программ в фоновом режиме. Об этом сообщил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

— Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую «самостоятельную» работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь, — подчеркнул Кусков.

В этом ключе он посоветовал самостоятельно или с помощью специалистов проанализировать установленные на телефон приложения, при необходимости удалить лишние или полностью переустановить софт, передает агентство «Прайм».

Современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе следят за тем, что они говорят. При желании эти данные можно использовать против них самих, однако существует способ свести к минимуму слежку с помощью гаджета. Владельцу смартфона нужно ограничить доступ приложений к диктофону и камере, не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые приложения и ограничивать доступ сервисов к геолокации.