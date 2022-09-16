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Приметы и советы

Эксперт рассказал, как уберечься от слежки через смартфон

Юлия Курганова
Технологии
Эксперт рассказал, как уберечься от слежки через смартфон
Фото: depositphotos

Современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, что они говорят. При желании эти данные можно использовать против них самих. Об этом сообщил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.

— Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний-разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов, — рассказал он.

Также, по его словам, есть риск «мобильного шпионажа» и прослушки, для чего в мобильное устройство могут внедрить специальные программы.

Эксперт сообщил, что слежку с помощью гаджета можно свести к минимуму. Владельцу смартфона нужно ограничить доступ приложений к диктофону и камере, не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые приложения и ограничивать доступ сервисов к геолокации, передает агентство «Прайм».

В апреле в Минобороны России сообщили о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО. Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин сообщил, что для этих целей спецслужбы стран НАТО используют ложные базовые станции.

Смартфоны Эксперты прослушка
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