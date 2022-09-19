Владислав Овчинский: На северо-востоке Москвы будут производить одежду и форму

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На северо-востоке столицы инвестор построит швейное производство в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для реализации этого проекта город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 0,46 гектара. На будущей фабрике появится 500 рабочих мест. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Производство по пошиву форменной и гражданской одежды площадью 10 тысяч квадратных метров расположится на земельном участке общей площадью 0,46 гектара в Алтуфьевском районе столицы. Инвестор планирует вложить в строительство 870 миллионов рублей. На фабрике будет создано 500 рабочих мест. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза — до 500 тысяч единиц продукции в год, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Реализацией проекта займется столичная компания «Золотое руно», которая уже более 25 лет отшивает форменную одежду для силовых структур страны, кадетских корпусов и суворовских военных училищ. Здесь также с начала 90-х годов изготавливают одежду гражданского назначения: верхнюю одежду из натуральной кожи и меха.

Ассортимент компании уже превышает 250 наименований. Кроме того, дизайн выпускаемой продукции специалисты разрабатывают в собственном конструкторском бюро.

Глава ведомства добавил, что более 200 столичных предприятий легкой промышленности обеспечивают жителей московского и других регионов рубашками, брюками, платьями, спортивной и верхней одеждой, обувью, головными уборами и многими другими предметами гардероба.

Ранее для реализации масштабных инвестиционных проектов было одобрено выделение участков без торгов под строительство производства по выпуску оборудования для изготовления пенополиуретана и изделий из него. Новое предприятие построят в промзоне «Курьяново» на участке общей площадью 0,6 гектара.

Там смогут трудоустроиться 90 человек. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составляет 440 миллионов рублей.