Сергунина: 6,2 миллиона туристов посетили Москву за лето

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Этим летом столицу посетили 6,2 миллиона туристов, что примерно на 20 процентов выше, чем в 2021 году. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Причем 90 процентов из них — наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 миллиона человек. В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей, — сказала она.

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Отмечается, что с прошлого года внутренний туристический поток увеличился на 22 процента. Чаще всего Москву посещали гости из Центрального и Приволжского федеральных округов, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.

Кроме того, в столичных отелях стали чаще останавливаться туристы старшего поколения. По данным сервиса Russpass, наиболее востребованными направлениями для путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатский край и Иркутская область. На них пришлось наибольшее число запросов пользователей.

До этого представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко сообщила, что внутренний туризм предоставляет большие перспективы для столичного бизнеса, и государственные вложения в восстановление туротрасли окажут мультипликативный эффект для всей экономики города.

По словам сенатора, столица продолжает привлекать креативный сектор для развития индустрии гостеприимства. Так, 15–16 октября пройдет туристический хакатон Moscow Travel Hack 2022.