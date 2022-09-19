Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

По данным синоптиков, в Подмосковье 19 сентября ожидаются дожди и усиление ветра. Осадки и резкий ветер могут оказать негативное воздействие на коммунальную инфраструктуру региона. В связи с этим все коммунальные службы Подмосковья привели в режим повышенной готовности.

Сообщается, что на круглосуточном дежурстве находятся мобильное оборудование и техника, которые могут обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг местным жителям в случае технических сбоев на объектах ЖКХ.

В Подмосковье имеются более 20 передвижных электростанций, 11 единиц насосного оборудования высокой производительности, моноблочные мобильные котельные, а также иное оборудование и техника. К выезду готовы рабочие бригады, если потребуется проведение аварийных работ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Московской области 19 сентября ветер ожидается с порывами от 17 до 22 м/с. Атмосферное давление в середине дня будет составлять 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха — 74 процента, передает РИАМО.

При условии дождливой погоды в подмосковных лесах можно будет найти грузди, рыжики, рядовки и опята. Миколог Максим Дьяков добавил, что в настоящее время практически никаких грибов в лесах Московской области нет.